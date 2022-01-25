Hava filtreleri içindeki 98 bin uyuşturucu hapı narkotik köpeği 'Bozo' buldu - Haberler
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Hava filtreleri içindeki 98 bin uyuşturucu hapı narkotik köpeği 'Bozo' buldu

Hava filtreleri içindeki 98 bin uyuşturucu hapı narkotik köpeği 'Bozo' buldu
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'da polisin bir kargo şirketinde narkotik köpeği 'Bozo' ile yaptığı aramada, hava filtresi içine gizlenmiş 98 bin 185 captagon hap ele geçirildi.

HATAY'da polisin bir kargo şirketinde narkotik köpeği 'Bozo' ile yaptığı aramada, hava filtresi içine gizlenmiş 98 bin 185 captagon hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesinde bir kargo şirketinde narkotik köpeği 'Bozo' ile arama yaptı. Polisin aramasında 6 kolide, 90 metal hava filtresi içerisine gizlenmiş, 16 kilo 397 gram ağırlığında 98 bin 185 captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili A.D. yakalanarak, gözaltına alındı.


Hava filtreleri içindeki 98 bin uyuşturucu hapı narkotik köpeği 'Bozo' buldu

Hava filtreleri içindeki 98 bin uyuşturucu hapı narkotik köpeği 'Bozo' buldu

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri

Narkotik, Güncel, Haber

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