Hava ateş eden 4 şahıs polis ekiplerince yakalandı

14.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:31

Eskişehir'de, havaya ateş ettikleri öne sürülen 4 şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, tabanca, tüfek, pala ve demir jop gibi birçok kesici ve delici malzeme ele geçirildi.



Alınan bilgilere göre; olay 7 Kasım Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Muttalip Mahallesi'nde yaşandı. Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi suçu kapsamında 'havaya ateş' açtıkları iddia edilen, Abdullah T. (46), Kenan U. (32), Murat D. (33), Hasan Hüseyin A. ve Hüseyin Erkan D. (41) isimli şahısların olduğu tespit edildi.



Savcılık talimatı gereği havaya ateş eden 4 şüphelinin evlerinde polis ekiplerince eş zamanlı arama yapıldı. İkametlerde gerçekleşen aramalarda, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet havalı tabanca, 2 adet pala, 1 adet demir jop ve 11 adet kuru sıkı fişek ele geçirildi.



Öte yandan şüpheliler, Abdullah T., Kenan U., Hasan Hüseyin A. ve Hüseyin Erkan D. gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA