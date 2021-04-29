Hatay ve Afrin'deki ihtiyaç sahibi 5 bin aileye 6 ton alabalık dağıtıldı
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Hatay ve Afrin'deki ihtiyaç sahibi 5 bin aileye 6 ton alabalık dağıtıldı

Hatay ve Afrin'deki ihtiyaç sahibi 5 bin aileye 6 ton alabalık dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'da ve Suriye'nin Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahibi 5 bin aileye 6 ton alabalık dağıtıldı.

Hatay'da ve Suriye'nin Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahibi 5 bin aileye 6 ton alabalık dağıtıldı.

Sakarya'daki bir alabalık tesisi sahibi tarafından ramazan dolayısıyla bağışlanan balıklar, Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine, Türk ve Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere 6 yıldır ramazanda alabalık dağıttıklarını söyledi.

Yıllık ortalama 40 bin alabalığı, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını aktaran Vardı, "Bu yıl da Suriye'nin Afrin bölgesi ve Hatay'daki 5 bin ihtiyaç sahibi aileye 6 ton balık dağıtıldı. İmkansızlık nedeniyle balık tüketemeyen aileler, en azından ramazanda sofralarına balık koyuyor. Yardım yapan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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