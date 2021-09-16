Sahillerde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor - Haberler
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Sahillerde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaklaşık 20 kişilik ekibin katıldığı çalışmalarda, kürek ve tırpan yardımıyla toplanan sahil kumları elekten geçirilerek atıktan arındırılıyor.

Elekte kalan atıklar ise çöp poşetlerine konularak imha ediliyor.

Temizlik çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

Sahillerde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Sahillerde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Sahillerde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Sahillerde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Sahillerde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Sahillerde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Sahillerde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Sahillerde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Sahillerde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor
AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
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