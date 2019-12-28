Hatay'ın damak çatlatan lezzetleri miniklere tanıtıldı

28.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:25

Eşsiz tatlarında her medeniyetin izini taşıyan, Hatay'ın kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtan Gastronomi ve EXPO Birimi, ilk olarak 27 Aralık Cuma günü Antakya Odalar ve Borsalar İlkokulu'nda minikler ile buluştu.

Hatay'ın yöresel mezeleri ve kahvaltılık ürünlerini ayrıntılı bir şekilde tanıtan Hatay Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Şefi Celil Erkan, Hatay'da yetişen sebze ve meyvelerle süsleyerek büyük beğeni topladı.

Hatay'ın damak çatlatan lezzetleri ve EXPO 2021'i il genelinde tanıtacaklarının altını çizen Şef Erkan, irmik helvası şovu ile miniklerden tam not aldı.

Kaynak: Bültenler