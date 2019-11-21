Hatay-evinin penceresinden düşerek öldü
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Hatay-evinin penceresinden düşerek öldü

Evinin penceresinden düşerek öldüHatay'ın Samandağ ilçesinde Yahya Oruç (66), ikinci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

21.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:47
Hatay-evinin penceresinden düşerek öldü

Evinin penceresinden düşerek öldü

'ın ilçesinde Yahya Oruç (66), ikinci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Yahya Oruç, iddiaya göre dün öğle saatlerinde evinin penceresinden bakarken dengesini kaybederek bahçeye düştü. Oruç, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oruç'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde Yeni Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Hatay-evinin penceresinden düşerek öldü
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