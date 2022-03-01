Hatay'dan İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi
AA, Ecevit Cemiloğlu - Güncel
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İyilik Derneğince Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere 2 tır gıda, battaniye ve yakacak yardımında bulunuldu.
İyilik Derneğince Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere 2 tır gıda, battaniye ve yakacak yardımında bulunuldu.
Derneğin Reyhanlı Temsilcisi Adnan Ateş, Suriyeli ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.
Tırlara gıda, battaniye ve kömür yüklediklerini belirten Ateş, hayırseverlere teşekkür etti.
Yardım tırları, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek İdlib'e doğru hareket etti.
AA / Ecevit Cemiloğlu - Güncel