Hatay'dan İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'dan İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi

AA, Ecevit Cemiloğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'dan İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi

İyilik Derneğince Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere 2 tır gıda, battaniye ve yakacak yardımında bulunuldu.

İyilik Derneğince Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere 2 tır gıda, battaniye ve yakacak yardımında bulunuldu.

Derneğin Reyhanlı Temsilcisi Adnan Ateş, Suriyeli ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Tırlara gıda, battaniye ve kömür yüklediklerini belirten Ateş, hayırseverlere teşekkür etti.

Yardım tırları, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek İdlib'e doğru hareket etti.

AA / Ecevit Cemiloğlu - Güncel

Adnan Ateş, Suriyeli, Suriye, İdlib, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title