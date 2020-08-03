Hatay'da yol verme kavgası
Hatay'ın Arsuz ilçesinde minibüs şoförü ile bisiklet sürücüsü arasında "yol verme" kavgası çıktı.
03.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:47
Hatay'ın Arsuz ilçesinde minibüs şoförü ile bisiklet sürücüsü arasında "yol verme" kavgası çıktı.
Alınan bilgiye göre, Arsuz-Samandağ sahil yolu Konacık Mahallesi yakınlarında, minibüs şoförü T.O. ile bisikletli T.B. arasında "yol verme" meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçaklanan bisiklet sürücüsü T.B. ile yaralanan minibüs şoförü T.O. ambulanslarla hastaneye götürüldü.
T.B'nin tedavisinin İskenderun Devlet Hastanesi'nde sürdüğü, T.O'nun da taburcu edildikten sonra gözaltına alındığı ve işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: AA