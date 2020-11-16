Hatay'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
16.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:17
Hatay'ın Payas ilçesi'nde 80 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Hatay'ın Payas ilçesi'nde 80 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Yenişehir Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Navruz Ödemiş'ten haber alamayan yakınları polisi aradı.
Polis ekipleriyle eve giren Ödemiş'in yakınları, yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerine çağırılan sağlık ekibi, Ödemiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Urman