Hatay'da yangın son dakika! Hatay'da yangın var mı? Hatay'da devam eden yangın var mı?
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Hatay'da yangın son dakika! Hatay'da yangın var mı? Hatay'da devam eden yangın var mı?

Hatay'da yangın son dakika! Hatay'da yangın var mı? Hatay'da devam eden yangın var mı?
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Son Dakika: Türkiye'nin birçok yerinde çıkan yangınlar sonrası birçok ilde yangın olup, olmadığı ile ilgili vatandaşlar tarafından arama yapılmakta. Yangınlarla ilgili bir kötü haber de Hatay'dan geldi. Dörtyol ilçesinde çıkan yangın nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Peki, Hatay'da yangın var mı? Hatay'da devam eden yangın var mı?

Son Dakika: Günlerdir süren orman yangınları ülkemizi ateş çemberine döndürdü. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü. Dörtyol ilçesinde çıkan yangın nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Peki, Hatay'da yangın var mı? Hatay'da devam eden yangın var mı? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: HATAY'DA YANGIN VAR MI?

Yangınlarla ilgili bir kötü haber de Hatay'dan geldi. Dörtyol ilçesi Şifalısu mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 5 arazöz ve yer ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin de destek verdiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Hatay ile birlikte, ülke genelinde 14 noktada yangınların devam ettiği iller şöyle:

• Antalya: Manavgat, Gündoğmuş

• Muğla: Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer

• Isparta: Eğirdir

• Denizli: Tavas, Güney

• Aydın: Karacasu

• Hatay: Dörtyol

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