Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir apartmanın 3. katındaki dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir apartmanın 3. katındaki dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Ovakent Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın 3. katındaki dairede yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin, kısa sürede söndürdüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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