Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir apartmanın 3. katındaki dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir apartmanın 3. katındaki dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Ovakent Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın 3. katındaki dairede yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin, kısa sürede söndürdüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız