Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yeşilköy Mahallesi'nde F.Y. ile F.Y'nin kaldığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, otomatik tüfek, şarjör ve fişeği, 4 tabanca, 46 mermi, kılıç ile 21 bin 600 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Güncel

Yeşilköy Mahallesi, Uyuşturucu, Dörtyol, Hatay, Güncel, Haber

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