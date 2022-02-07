Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yeşilköy Mahallesi'nde F.Y. ile F.Y'nin kaldığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, otomatik tüfek, şarjör ve fişeği, 4 tabanca, 46 mermi, kılıç ile 21 bin 600 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.