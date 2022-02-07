Hatay'da uyuşturucu aranan evden cephanelik çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da uyuşturucu aranan evden cephanelik çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hatay'da uyuşturucu aranan evden cephanelik çıktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde yapılan uyuşturucu operasyonunda cephanelik çıktı.

DÖRTYOL, HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde yapılan uyuşturucu operasyonunda cephanelik çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesinde F.Y. ile F.Y.'nin bulunduğu ikamette ve yatak odasında yapılan aramada, 8,36 gram metamfetamin, 8,14 gram eroin, 1 adet AK-47 otomatik tüfek, 1 adet AK-47 şarjörü, 3 adet AK-47 fişeği, 4 adet tabanca, 6 adet şarjör, 46 adet mermi, 2 adet hassas terazi, 1 adet 80 cm uzunluğunda kılıç ve 21 bin 600 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - HATAY

Hatay'da uyuşturucu aranan evden cephanelik çıktı

Hatay'da uyuşturucu aranan evden cephanelik çıktı

Hatay'da uyuşturucu aranan evden cephanelik çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title