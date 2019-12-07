Hatay'da trafodan kablo çalan hırsızlar mahalleyi elektriksiz bıraktı
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Hatay'da trafodan kablo çalan hırsızlar mahalleyi elektriksiz bıraktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafo kabloları çalınması nedeniyle bir mahalle elektriksiz kaldı.

07.12.2019 20:38 | Son Güncelleme: 07.12.2019 21:10
Hatay'da trafodan kablo çalan hırsızlar mahalleyi elektriksiz bıraktı

'ın ilçesinde trafo kabloları çalınması nedeniyle bir mahalle elektriksiz kaldı.

Mahallesi'nde elektriklerin kesilmesi üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Söz konusu adrese gelen ekipler, yaptıkları incelede mahalleye elektrik verilen trafodan 120 metre kablonun çalındığını tespit etti.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın mahalleye akım verildi.

Jandarma şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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