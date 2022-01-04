Hatay'da tırın traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

HATAY (AA) - Hatay'da Erzin ilçesinde tırın iki römorklu traktöre çarpması sonu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bedri S. (61) yönetimdeki 33 CFP 49 plakalı tır, D-817 kara yolunda aynı şeritte giden Mehmet İ. (42) idaresindeki iki römorklu 80 LK 302 plakalı narenciye odunu yüklü traktöre çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri

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