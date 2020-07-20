Hatay'da saman balyaları yandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde istiflenmiş haldeki saman balyaları yandı.
20.07.2020 16:42 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:04
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde istiflenmiş haldeki saman balyaları yandı.
Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesinde, istiflenen yaklaşık 300 kilogramlık saman balyaları tutuştu. Samanların yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yangın çevredeki ahırlara ve evlere sıçramadan söndürüldü. Yaralanmanın olmadığı olayda, maddi zarar meydana geldi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İHA