Hatay'da sahte para operasyonuna 2 tutuklama

HATAY (İHA) - Hatay'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Antakya ilçesi, Orhanlı Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince M.H. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 45 adet sahte 100 lira, 5 adet sahte 50 ABD Doları çıktı. Soruşturmayı derinleştiren emniyet birimleri, şüpheli şahsın Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki ikametinde ve olayla bağlantısı tespit edilen B.K. ile D.K.'nın Harbiye ve Haraparası mahallelerindeki ikametlerinde yapılan aramada 288 gram takoz esrar, 42 adet (fişek) içime hazır uyuşturucu madde, 1 adet sahte 200 TL, 1 adet sahte 50 TL, 2 adet sahte 100 ABD Doları, 1 adet sahte 500 Euro ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden B.K. ve M.H. isimli şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa