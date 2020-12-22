Hatay'da otomobil takla attı: 1 yaralı
22.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:02
Hassa ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Hassa ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hassa-Gaziantep kara yolunda Fatma M. idaresindeki 31 L 1357 plakalı otomobil, Gülkent Mahallesi yakınlarında refüje çarpıp takla attı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüsü ayakta tedavi etti.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş