Hatay'da otomobil takla attı: 1 yaralı
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Hatay'da otomobil takla attı: 1 yaralı

22.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:02
Hatay'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Hassa ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Hassa ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hassa-Gaziantep kara yolunda Fatma M. idaresindeki 31 L 1357 plakalı otomobil, Gülkent Mahallesi yakınlarında refüje çarpıp takla attı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüsü ayakta tedavi etti.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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