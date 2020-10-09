Hatay'da orman yangını; yerleşim yerlerine yaklaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay'da orman yangını; yerleşim yerlerine yaklaştı

09.10.2020 11:12 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:20
Hatay'da orman yangını; yerleşim yerlerine yaklaştı

HATAY'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı.

HATAY'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı. Yangında dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere, sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.Bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


Hatay'da orman yangını; yerleşim yerlerine yaklaştı
Hatay'da orman yangını; yerleşim yerlerine yaklaştı
Hatay'da orman yangını; yerleşim yerlerine yaklaştı
Hatay'da orman yangını; yerleşim yerlerine yaklaştı
Hatay'da orman yangını; yerleşim yerlerine yaklaştı
Hatay'da orman yangını; yerleşim yerlerine yaklaştı
Hatay'da orman yangını; yerleşim yerlerine yaklaştı
Hatay'da orman yangını; yerleşim yerlerine yaklaştı
Hatay'da orman yangını; yerleşim yerlerine yaklaştı
Hatay'da orman yangını; yerleşim yerlerine yaklaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Berat Albayrak Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Türkan Şoray Seren Serengil
Spor Falcao Ozan Tufan Eddie Newton Manuel Fernandes Robert Prosinecki
Daha Fazla Erkek İzmir Doğum Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da orman yangını; yerleşim yerlerine yaklaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 12:03:04. #1.15#
title