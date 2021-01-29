Marketten hırsızlık iddiasına 3 tutuklama
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Marketten hırsızlık iddiasına 3 tutuklama

29.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:59

Hatay'ın Samandağ ilçesinde marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tomruksuyu Mahallesi'ndeki bir marketten içki ve sigara çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından şüpheli aracı tespit eden ekipler, tanınmamak için eldiven, kar maskesi ve şemsiye kullanan 3 kişinin O.F, H.H.E. ve İ.D. olduğunu belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin ikametinde ele geçirilen ve marketten çalındığı belirlenen 133 şişe içki ile 2 bin 489 paket sigara market sahibine teslim edildi.

Marketten hırsızlık iddiasına 3 tutuklama
Marketten hırsızlık iddiasına 3 tutuklama
Marketten hırsızlık iddiasına 3 tutuklama
Marketten hırsızlık iddiasına 3 tutuklama

Kaynak: Anadolu Ajansı

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