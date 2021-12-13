Hatay'da künefeciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

HATAY (AA) - Gastronomi kenti Hatay'ın tescilli künefesinin ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Künefe ustaları, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Kurşunlu Han'daki iş yerinde künefe ustası Lütfü Bozkurt, haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Künefe ustası İbrahim Irmak da haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", spor kategorisinde Dmitriy Golubovich'in "Topun Peşinde", yaşam kategorisinde ise Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler" fotoğraflarına oy kullandı.