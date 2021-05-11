Hatay'da kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyona daldı
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Hatay'da kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyona daldı

Hatay'da kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyona daldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Erzin ilçesinde kontrolden çıkan tır karayolu kenarında bulunan akaryakıt istasyonu alanına girdi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde kontrolden çıkan tır karayolu kenarında bulunan akaryakıt istasyonu alanına girdi. Tır boş akaryakıt tankerine ardından ihata duvarına çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Erzin ilçesi D-817 karayolu üzerinde meydana geldi. İlhan Ç'nin (52) kullandığı 42 FEL 28 plakalı tır direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonu alanına girdi. Sürücüsü tarafından kontrol edilemeyen tır alanda bulunan park halinde bekleyen tankere ve duvarlara çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akaryakıt istasyonunda olası bir yangın ve patlama riskine karşı itfaiye ekipleri önlem aldı.

Kazada araç sürücüsü İlhan Ç. Hafif şekilde yaralandı. - HATAY

Hatay'da kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyona daldı
Hatay'da kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyona daldı
Hatay'da kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyona daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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