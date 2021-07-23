Hatay'da çöplük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Hatay'da çöplük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'da çöplük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöplük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöplük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizciler Mahallesi'ndeki İskenderun Belediyesi Garajı'nın üst bölgesinde bulunan çöplük alandan dumanların çıktığını görenler itfaiyeye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 5 arazöz, helikopter ve yer işçisi sevk edildi.

Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hatay'da çöplük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Hatay'da çöplük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Hatay'da çöplük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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Hatay'da çöplük alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Haberler
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