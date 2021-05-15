Hatay'da bir müzisyen evinin balkonundan mahalleye konser verdi
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Hatay'da bir müzisyen evinin balkonundan mahalleye konser verdi

Hatay'da bir müzisyen evinin balkonundan mahalleye konser verdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Hatay'da bir müzisyen "tam kapanma" nedeniyle evlerinden çıkamayan komşularına, evinin balkonundan konser verdi.

Hatay'da bir müzisyen "tam kapanma" nedeniyle evlerinden çıkamayan komşularına, evinin balkonundan konser verdi.

Defne ilçesi Sümerler Mahallesinde oturan müzisyen Ayhan Yıldız (52), komşuları için evinin balkonundan org çalıp şarkı söyledi.

Oturdukları evlerin balkonlarına ve bahçelerine çıkan vatandaşlar, müzisyen Yıldız'ın şarkılarına eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat boyunca süren konser, müzisyen Ayhan Yıldız'ın mahalleliye teşekkür etmesiyle son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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