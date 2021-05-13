Hatay'da bayramın ilk gününde iki aile birbirine girdi
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Hatay'da bayramın ilk gününde iki aile birbirine girdi

Hatay'da bayramın ilk gününde iki aile birbirine girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan ve taşların atıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan ve taşların atıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keskincik Mahallesi'nde iki gencin tartışması sonucu iki aile de kavga etmeye başladı. Taşların atıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar çevredeki vatandaşların amatör kamera kayıtlarına yansıdı. Yaralılar, çevredekiler tarafından Hatay Bölge Hastanesi ve Altınözü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavga, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Hatay'da bayramın ilk gününde iki aile birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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