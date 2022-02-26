Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı, İzzet Nazlı - Güncel
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Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

HATAY'da, polis ekiplerince iş yerine yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan 97 bin 238 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

HATAY'da, polis ekiplerince iş yerine yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan 97 bin 238 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belen ilçesindeki iş yerinde kaçak akaryakıt satıldığını tespit etti. Ekipler, Şenbük Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan 97 bin 238 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.


Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay'da 97 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

Akaryakıt, Polis, Güncel, Haberler

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