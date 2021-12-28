Hatay'da 640 litre sahte rakı ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da 640 litre sahte rakı ele geçirildi

Hatay'da 640 litre sahte rakı ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'da jandarma ekiplerince, 557 adrese düzenlenen operasyonda, 640 litre sahte rakı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

HATAY'da jandarma ekiplerince, 557 adrese düzenlenen operasyonda, 640 litre sahte rakı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 368 personelden oluşan 89 ekibin katılımıyla kent genelinde sahte içki üretenlere yönelik operasyon düzenlendi. Alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 557 adrese yapılan baskında Arsuz ve Samandağ ilçelerinde bin adet 0,5 litrelik pet şişe içerisinde toplam 640 litre satışa hazır sahte rakı ile 1 damıtma ünitesi ve 1 kaynatma kazanı ele geçirildi. Olayla ilgili, C.K. ve E.K. gözaltına alındı.


Hatay'da 640 litre sahte rakı ele geçirildi

Hatay'da 640 litre sahte rakı ele geçirildi

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Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri

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