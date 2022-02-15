Hatay'da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hatay'da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir aracın hayvan sürüsüne çarpması sonrasında 58 hayvan telef oldu, araç sürücüsü de yaralandı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir aracın hayvan sürüsüne çarpması sonrasında 58 hayvan telef oldu, araç sürücüsü de yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'nın Kuzeytepe Mahallesi'nde gece saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir cip, hayvan sürüsüne çarptı. Yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünde 56 küçükbaş hayvan ve 2 eşek kaza da telef olurken, yaralı sürücü ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. - HATAY

Hatay'da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada

Hatay'da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada

Hatay'da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada

Hatay'da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada

Hatay'da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada

Hatay'da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tragger, Antakya, Hatay, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title