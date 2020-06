Hatay'da 2'si çocuk 3 kişi boğularak can verdi Hatay'da 2'si çocuk 3 kişi boğularak can verdi Hatay'da 2'si çocuk 3 kişi serinlemek için girdikleri derede boğularak can verdiler.

Hatay'da 2'si çocuk 3 kişi boğularak can verdi HATAY - Hatay'da 2'si çocuk 3 kişi serinlemek için girdikleri derede boğularak can verdiler. Hatay'ın Hassa İlçesi Aktepe mahallesinde bulunan Karapınar Çayına bağlı kıvrım deresine serinlemek için giren iki kardeş, Abdullah Hammadi(9), Mahmut Hammadi ve Ekrem Hammadi boğularak yaşamlarını yitirdiler. Serinlemek için Dereye giren 9 ve 10 yaşındaki iki kardeşin derede çırpındığı gören ve onları kurtarmak için suya giren Ekrem Hammadi de akıntıya kapıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar 3 kişinin suda çırpındıkları görmesi üzerine hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri ilk olarak Ekrem Hammadi 'nin ve Abdullah Hammadi'nin cesetlerine ulaşarak çıkarttı. Mahmut Hammadi'nin cansız bedeni ise su üstüne çıkması kameralara yansıdı. Boğularak yaşamlarını yitiren 3 kişinin aileleri ise sinir krizi geçirdi. Kaynak: İHA