Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, mantar üreticileriyle bir araya geldi
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, mantar üreticileriyle bir araya geldi

17.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 17.11.2020 14:59
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, mantar üreticileriyle bir araya geldi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Yayladağı ilçesinde mantar üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Yayladağı ilçesinde mantar üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Üreticilerle de bir araya gelen Savaş, burada yaptığı açıklamada Yayladağı Kaymakamlığı tarafından ilçede 3 yıl önce 2 bin 500 metrekare kapalı alanda başlayan kültür mantarı üretiminin bugün 3 katına çıktığını söyledi.

İlçenin değişik yerlerine kurulan mantar üretim tesislerinde aylık ortalama 100 ton mantar üretileceğini belirten Savaş, bu miktarın ilçe ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını kaydetti.

Yayladağı'nda çilekten sonra mantarın bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağının altını çizen Savaş, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimiz 2017 yılından bu yana mantar üretimi yapmakta. Günümüz itibariyle yıllık yaklaşık 1500 ton olan mantar üretimini önümüzdeki yıl 3 bin ton seviyelerine çıkarmak istiyoruz. Üretilen mantarları özellikle doğu illerine ve Akdeniz'in bir bölümüne pazarlamaktayız. Hedefimiz Orta Doğu başta olmak üzere yurt dışına ihraç etmek. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. İlimizdeki her üretim bizim için kıymetli."

Mantar üreticilerinden Mehmet Yalçın da bölge ekonomisine gerek istihdam, gerekse katma değer anlamında katkı sunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Toktaş

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