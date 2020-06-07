HATAY 3 bin yıllık ve kutsal olduğuna inanılan Musa Ağacı ziyaretçi akınına uğruyor
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HATAY 3 bin yıllık ve kutsal olduğuna inanılan Musa Ağacı ziyaretçi akınına uğruyor

3 bin yıllık ve kutsal olduğuna inanılan "Musa Ağacı" ziyaretçi akınına uğruyorHATAY'ın Samandağ ilçesinde bulunan, Hazreti Musa'nın toprağa diktiği asasının 'ölümsüzlük suyu' sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3 bin yıllık olduğuna inanılan 'Musa Ağacı' yöre halkının yanı sıra yerli ve...

07.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:30

3 bin yıllık ve kutsal olduğuna inanılan "Musa Ağacı" ziyaretçi akınına uğruyor

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bulunan, Hazreti Musa'nın toprağa diktiği asasının 'ölümsüzlük suyu' sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3 bin yıllık olduğuna inanılan 'Musa Ağacı' yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

Kentin sahil kesimindeki ilçesi Samandağ'a bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde bulunan çınar ağacı, Hz.Musa tarafından dikildiğine inanıldığı için yöre halkı tarafından 'Musa Ağacıö diye biliniyor. 7.5 metre gövde genişliği ve 17 metre boyuyla bölgenin simgesi haline gelen Musa Ağacı, doğal güzelliğiyle ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yöre halkı tarafından ağacın, Samandağ'da Hz.Musa'nın elindeki asayı toprağa sapladıktan sonra asanın yeşerip fidana dönüşmesi sonucu ortaya çıktığına inanılıyor. Halk arasında Ab-ı Hayat suyundan can bulan fidanın binlerce yılda gelişerek bugünkü halini aldığı düşünülüyor.

'İKİ DALI KOPTU AMA KİMSE ZARAR GÖRMEDİ'

Hıdırbey Mahallesi İhtiyar Heyeti üyelerinden Burhan Sındık, çocukluğundan beri Musa Ağacı'nın hikayesini dinlediğini ve kutsal olduğuna inandıklarını belirtti. Özellikle bölgede yaşayan insanların ağacın karşısında bulunan ve ağaca can verdiği düşünülen Ab-ı Hayat çeşmesinden akan suyu şişelere doldurup evlerine götürdüklerini söyleyen Sındık, "Bu ağaç bizim için çok değerli. Bundan dolayı ona can veren suyun da kutsal olduğuna inanılıyor. Damacanalara doldurup götürüyoruz" dedi. Ağaç nedeniyle mahallelerine ziyaretçi akını yaşandığını dile getiren Sındık, yerli ve yabancı turistlerin ağacı görmek için sık sık bölgeye geldiklerini kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenli olarak ağaca bakım yapıldığını anlatan Sındık, "Ağaç 3 bin yıllık olduğu için geçmişte iki dalı koptu. Çok ilginçtir, o dallar kopup düştüğünde burada insan kalabalığı vardı ve buna rağmen kimse zarar görmedi. İnsanlar kutsal görüyor bu ağacı" diye konuştu. Musa Ağacı'nın hikayesini duyduktan sonra görmek için Mersin'den Hıdırbey'e geldiğini kaydeden Eda Hançer ise geldiği zaman yöre halkından hikayelerinin ayrıntılarını öğrendiğini ve ağaçla fotoğraf çekilmekten mutlu olduğunu söyledi.

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın kararı ile tescil edilen ve koruma altına alınan Musa Ağacı yörenin en uğrak noktası olmaya devam ediyor. .

HATAY 3 bin yıllık ve kutsal olduğuna inanılan Musa Ağacı ziyaretçi akınına uğruyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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