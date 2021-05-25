Hastanın kalp zarından alınan parça ile nefes borusuna yama yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hastanın kalp zarından alınan parça ile nefes borusuna yama yapıldı

Hastanın kalp zarından alınan parça ile nefes borusuna yama yapıldı
Anadolu Ajansı / Lale Bildirici - Haberler | Güncel

Dünyada ender görülen otoimmün bir hastalık olan "Relapsing Polikondritis" teşhisi konulan Asiye Ateş'in nefes borusu, kalp zarından alınan parçayla yama yapılarak genişletildi ve nefes alması sağlandı.

Dünyada ender görülen otoimmün bir hastalık olan "Relapsing Polikondritis" teşhisi konulan Asiye Ateş'in nefes borusu, kalp zarından alınan parçayla yama yapılarak genişletildi ve nefes alması sağlandı.

Göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında, Relapsing Polikondritis hastalığının, kulak, burun, göz, hava yolları, kalp ve iskelet sistemi gibi yapıları etkilemesi nedeniyle çeşitli komplikasyonlara neden olduğunu anlattı.

Nefes hava yolunda bol miktarda kıkırdak olduğu için hastalığın bir bölümünde solunum sistemine yönelik bazı şikayetler ortaya çıktığına değinen Kutlu, "Hastalık dünyada yılda her 10 milyonda 7 kişide görülüyor. Türkiye'de her yıl 50-60 kişiye bu hastalığın tanısını koyuyoruz. Hastalar bu şikayetler ortaya çıktıktan sonra 5 yıl içerisinde yüzde 70 oranında kaybediliyor." dedi.

Kutlu, solunum sistemi açısından sorunun çözülmesinin hem hayat kalitesi hem de hayat süresine ciddi katkısı olduğuna dikkati çekerek, kalbi ve gırtlağı etkileyen hastalığın, hayatı idame ettiren sistemlerle ilgili problem başladığında kötü huylu bir hastalık gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, hastalığın belirtilerine ve tedavisine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Buradaki özellik şu, gırtlağımız, nefes borumuz ve hava yollarımız kıkırdaktan oluşmakla ve birlikte hava yolları akciğer dokusuna yaklaştıkça kıkırdak miktarı azalıyor. Dolayısıyla biz, hastalığın en çok etkilediği büyük hava yollarında genişlemeyi sağlayabildiğimiz için Asiye Hanım'ın şikayetleri büyük ölçüde azaldı. Sonuç olarak hava yolu, nefes borusu ve her iki bronşun, kalp zarı kullanılarak tekrar şekil verilmesi anlamına gelen bir cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Türkiye'de ve dünyada ilk kez bir hastaya kendi kalp zarından alınan parça ile nefes borusuna yama yapıldı. Bu şekilde hastanın nefes borusu genişletilerek nefes alması sağlandı. Kalp zarı bütün kalbi çevreleyen koruyucu bir zar. Bu zardan bir parça alındığında bu kalbin herhangi bir dokusuna direkt müdahale sayılmaz, kalbin işlemlerini bu anlamda bozmuyor."

Ameliyat olduktan sonra sağlığına kavuşan 60 yaşındaki Asiye Ateş de 40'lı yaşlarda kendisine Relapsing Polikondritis tanısı konulduğunu ve doktorların kendisine hayati tehlikesi olduğunu söylediğini aktardı.

Doktoru sayesinde hayata döndüğünü dile getiren Ateş, "Ameliyattan sonra ise sesim açıldı, sağlığıma kavuştum. Bugün gülüyorsam yaşıyorsam Asım Hocamın sayesinde. Allah razı olsun." dedi.

Hastanın kalp zarından alınan parça ile nefes borusuna yama yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici

Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
4. Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılacak
4. Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılacak
Bakan Muş: 2020'de Venezuela'dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir
Bakan Muş: 2020'de Venezuela'dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Sibel Can Murat Boz Ebru Gündeş Prens Harry
Spor Ali Koç Adem Büyük Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hastanın kalp zarından alınan parça ile nefes borusuna yama yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 17:35:29. #1.14#

title