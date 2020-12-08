Hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'dan haber var
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Hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'dan haber var

08.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:14
Hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'dan haber var

Son günlerde sağlık problemleriyle gündeme gelen arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan yeniden hastaneye kaldırıldı. Organ nakline ihtiyacı olan Taşıyan'ın son durumuna ilişkin açıklama geldi...

& ;Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve daha önce organ nakline ihtiyacı olmadığı açıklanan Taşıyan'ın, organ nakline ihtiyacı olduğu öğrenildi.

'ORGAN BULUNMAK ÜZERE'

47 yaşındaki Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı Onur Akay şu ifadeleri kullandı:

"Değerli sanatçı arkadaşımız Hakan Taşıyan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha önce organ nakline ihtiyacı olmadığı açıklanan Taşıyan'ın, organ nakline ihtiyacı olduğu tespit edildi ve kendisi için aranan B rh+ ve 0 rh+ kan bulundu, organ da bulunmak üzere. Kesinleşirse, Taşıyan bugün yarın ameliyata alınacak. Değerli sanatçımıza acil şifalar dilerim."

Kaynak: Snob Magazin

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