Hastanede Tedavisi Devam Eden Mehmet Ali Erbil, Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi

Evindeki banyoda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve tedavisini gördüğü kaçış sendromuna yeniden yakalanan Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hastanede gözetim altında tutulmaya devam eden ünlü şovmen, sosyal medya hesabından kısa süreliğine bir canlı yayın açtı.

SON HALİ MERAK EDİLİYORDU

Tedavi gördüğü süre içerisinde geçmiş anılarına dair fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Erbil'in son hali herkes tarafından merak ediliyordu.

YAPTIĞI CANLI YAYINLA HAYRANLARINI SEVİNDİRDİ

Erbil'i Instagram'dan takip eden kullanıcılar, canlı yayın bildiriminin gelmesiyle heyecana kapıldı. Ekim ayından bu yana hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kişisel Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla hayranlarını sevindirdi.

DESTEK MESAJI YAĞDI

Mehmet Ali Erbil'in keyifli ve sempatik hali hayranlarını sevindirirken, ünlü isme destek mesajları yağdı.