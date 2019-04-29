Hastanede Tedavisi Devam Eden Mehmet Ali Erbil, Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi
Evde kaza geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan sonrasında 7 ay boyunca yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez görüntülendi.
Evindeki banyoda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve tedavisini gördüğü kaçış sendromuna yeniden yakalanan Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hastanede gözetim altında tutulmaya devam eden ünlü şovmen, sosyal medya hesabından kısa süreliğine bir canlı yayın açtı.
SON HALİ MERAK EDİLİYORDU
Tedavi gördüğü süre içerisinde geçmiş anılarına dair fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Erbil'in son hali herkes tarafından merak ediliyordu.
YAPTIĞI CANLI YAYINLA HAYRANLARINI SEVİNDİRDİ
Erbil'i Instagram'dan takip eden kullanıcılar, canlı yayın bildiriminin gelmesiyle heyecana kapıldı. Ekim ayından bu yana hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kişisel Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla hayranlarını sevindirdi.
DESTEK MESAJI YAĞDI
Mehmet Ali Erbil'in keyifli ve sempatik hali hayranlarını sevindirirken, ünlü isme destek mesajları yağdı.
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allah şifanı versin allah ailesine bağişlasınCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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neolursa olsun bu herif sevimli şifasını bulsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yine yırttınCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BIRAKIN ŞU SOYTARIYICevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır
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Özlettin be kendini Mehmet ALİ abi ülkemizin büyük showmeni tiyatro sinema dublaj sanatçısı canım abim geçmiş olsun gülen gözlerinizden öpüyorum zor günleri anlattınız çok şükür.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır