Devlet Hastanesinde Koku Paniği! Çevredekiler Hemen Uzaklaştırıldı

İstanbul Ataşehir'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvar bölümünde gaz kokusu yayıldığı ihbarı üzerine itfaiye alarma geçti.

Laboratuvar kısmında çalışanların gaz kokusu yayıldığı yönünde ihbarı üzerinE inceleme başlatan ekipler, çalışmalarını özel donanımlı araçla yaptı.

ÇEVREDEKİLER UZAKLAŞTIRILDI

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri laboratuvara gelerek inceleme yaptı. Polis ve hastane güvenliği çevredekileri uzaklaştırdı.

Araştırma yapılması için hastaneye özel donanımlı araç da sevk edildi. Çalışanlar boğazlarını yakan kokunun yayıldığını iddia ederken ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA