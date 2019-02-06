Devlet Hastanesinde Koku Paniği! Çevredekiler Hemen Uzaklaştırıldı
Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yayılan gaz kokusu ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, güvenlik önemli nedeniyle çevredekileri uzaklaştırdı.
İstanbul Ataşehir'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvar bölümünde gaz kokusu yayıldığı ihbarı üzerine itfaiye alarma geçti.
Laboratuvar kısmında çalışanların gaz kokusu yayıldığı yönünde ihbarı üzerinE inceleme başlatan ekipler, çalışmalarını özel donanımlı araçla yaptı.
ÇEVREDEKİLER UZAKLAŞTIRILDI
Hastaneye gelen itfaiye ekipleri laboratuvara gelerek inceleme yaptı. Polis ve hastane güvenliği çevredekileri uzaklaştırdı.
Araştırma yapılması için hastaneye özel donanımlı araç da sevk edildi. Çalışanlar boğazlarını yakan kokunun yayıldığını iddia ederken ekiplerin incelemesi sürüyor.
Kaynak: DHA
YORUMLAR