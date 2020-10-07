Hastane bahçesinde şüpheli valiz alarmı
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Hastane bahçesinde şüpheli valiz alarmı

07.10.2020 13:04 | Son Güncelleme: 07.10.2020 13:31

Hastane bahçesinde şüpheli valiz alarmı Sivas'ta hastane bahçesine bırakılan şüpheli valiz, uzman ekip tarafından kontrollü olarak patlatıldı Sivas'ta hastane bahçesine bırakılan şüpheli valiz, uzman ekip tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

Hastane bahçesinde şüpheli valiz alarmı

Sivas'ta hastane bahçesine bırakılan şüpheli valiz, uzman ekip tarafından kontrollü olarak patlatıldı

SİVAS - Sivas'ta hastane bahçesine bırakılan şüpheli valiz, uzman ekip tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

Olay Sivas kent merkezi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Numune Hastanesi ek binası bahçesinde meydana geldi. Ağacın altından bulunan valizi fark eden vatandaşlar şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri ve bomba imha uzmanı harekete geçti. Polis ekipleri hastanede bahçesini ve çevreyi boşaltarak güvenlik önlemlerini aldı. Ardından valiz uzman ekip tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Valizin içinden çok sayıda kitap çıktı. Polis ekiplerinin incelemesi sonucu çantayı bırakan şahsın kimliği tespit edildi. Olay yerine getirilen yaşlı adam ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hastane bahçesinde şüpheli valiz alarmı
Hastane bahçesinde şüpheli valiz alarmı
Hastane bahçesinde şüpheli valiz alarmı
Hastane bahçesinde şüpheli valiz alarmı
Hastane bahçesinde şüpheli valiz alarmı
Hastane bahçesinde şüpheli valiz alarmı
Hastane bahçesinde şüpheli valiz alarmı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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