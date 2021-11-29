Hasta yakını, hemşireyi dövdü

KARS (DHA) - KARS Harakani Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde görev yapan hemşire Enes Sefa Yurduöz (22) hasta yakınının saldırısına uğradı. Darp raporu alan Yurduöz'ün şikayeti üzerine hasta yakını B.V. yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kars Harakani Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan çocuğunu çocuk servisine yatıran B.V., görevli hemşire Enes Sefa Yurduöz'ün yaptığı işlemi beğenmeyerek, 'Burası acemi birliği. Burada kimse bir iş bilmiyor, iş bilen kimse yok' diyerek saldırdı. Yurduöz, boğazını sıkarak kafa atan daha sonra da tekmeler savuran B.V.'nin saldırısından, odanın dışına çıkarak kurtulabildi. Darp raporu alan hemşire Yurduöz'ün şikayeti üzerine hasta yakını B.V. yakalanarak gözaltına alındı.