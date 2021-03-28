Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN - Haberler | 3. Sayfa

Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı Kazanın ardından 112 görevlilerinin yaşadığı şok yüzlerine yansıdı Çorum'da hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kazanın ardından 112 görevlilerinin yaşadığı şok yüzlerine yansıdı

ÇORUM - Çorum'da hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, merkez İnönü caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü caddesinden hastane istikametine seyir halinde olan ve içerinde hasta bulunan İbrahim Ethem Baş yönetimindeki 19 BF 428 plakalı ambulans ile Fevzi Çakmak caddesinden Akşemseddin caddesi istikametine seyir halinde olan Emirhan Koç yönetimindeki otomobil, Tuzcular kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil önce kaldırıma sonra yol kenarındaki trafik lambasına çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edilirken kaza nedeniyle İnönü ve Akşemseddin caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazada sürücülerin yanı otomobilde bulunan Sema Uysal (28), ambulansta bulunan sağlık görevlileri Merve G. (22), Emine Ceylan E. (33), hasta Neriman K. ve yanında refakatçi olarak bulunan Mert K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN

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