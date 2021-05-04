Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor

Fatih'te Haseki Tramvay Durağı'nda bir kişi tramvayın altında kaldı.

Durumu fark eden vatandaşlar panik halinde durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin tramvayın altında kalan kişiyi kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

OLAYIN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin net bir bilgi bulunamazken kazazedenin karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada kazanın gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı