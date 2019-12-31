: Haşdi Şabi taraftarları ABD Büyükelçiliğini bastı! Amerikan askerleri böyle görüntülendi

31.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:38

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün göstericiler ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Elçiliğe girmeye çalışan protestocular, binanın duvarını ateşe verdi.

Yeşil Bölge'de bulunan büyükelçilik binasına girmeye çalışan protestocular, Washington yönetiminin Ketaib Hizbullah üslerini bombardımana tutmasını protesto ediyor. ABD Büyükelçiği'nin duvarını yakan göstericiler, binanın içerisine girdi.

ABD ASKERLERİ BASKIN ANINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne düzenlediği baskın sonrası Amerikan askerlerinin hal ve hareketleri kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, baskın sonrası büyük şok geçirdiği görünen Amerikan askerlerinin protestocuları izlediği görülüyor.

"TAMAMEN ONLAR SORUMLU TUTULACAK"

Öte yandan, baskınla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "İran bir ABD'li müteahhidi öldürdü, çok sayıda yaralı var. Güçlü bir şekilde karşılık verdik ve her zaman vereceğiz. İran şimdi Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı düzenliyor. Tamamen onlar sorumlu tutulacak. Ek olarak, Irak kuvvetlerinin elçiliği korumasını bekliyoruz. " ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'savunma amaçlı olarak' Irak'taki Hizbullah Tugayları'nın (Kataib Hizbullah) silah depolarının, komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığı belirtilerek hava saldırısı görüntüleri paylaşılmıştı. Kataib Hizbullah mensubu 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Irak ve İran ABD'ye tepki göstermişti. Öte yandan ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin güvenlik nedeniyle boşaltıldığı belirtildi.

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