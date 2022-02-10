Hasat sözleri! Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Hasat şarkı sözleri! 'Hasat' şarkısı hakkında bilgiler!

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Hasat şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz-müziği Eypio ve Sertan Güçlü'ye aittir.

KURTULUŞ KUŞ & BURAK BULUT - HASAT SÖZLERİ

Döndüm yoldan

Sen yoksun sen

Kördüm görmem

Gel dostum gel

*****

Geç kaldım yine

Baktım da kalkmış hasat

Dediler ki kapanmış hesap

Biz kuş gibi uçsak ama

*****

Bugün olmaz kim bilir belki yarın

Çizerler defterin olsun kalın

Zaman gömer herkesi, her bir adı

Hayat bize alt dedi amma

Boşver oğlum da biz bugün üst yazalım

HASAT ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı bugün 10 Şubat 2022 Perşembe günü çıkmıştır. Çok kısa süre içerisinde 350 bin izlenme ve 42 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

Söz : Eypio - Sertan Güçlü

Müzik : Eypio - Sertan Güçlü

Aranje : Mustafa Ceceli

Mix - Mastering : Koray Püskül

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