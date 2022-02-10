Hasat sözleri! Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Hasat şarkı sözleri! 'Hasat' şarkısı hakkında bilgiler!
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Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un birlikte söyledikleri yeni şarkısı Hasat Youtube'a yüklendi. 10 Şubat 2022 tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede 340 bin izlenme ve 42 bin beğeni almıştır. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Hasat sözleri nelerdir? Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Hasat şarkı sözleri nedir? İşte bilgiler...
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Hasat şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz-müziği Eypio ve Sertan Güçlü'ye aittir.
KURTULUŞ KUŞ & BURAK BULUT - HASAT SÖZLERİ
Döndüm yoldan
Sen yoksun sen
Kördüm görmem
Gel dostum gel
*****
Geç kaldım yine
Baktım da kalkmış hasat
Dediler ki kapanmış hesap
Biz kuş gibi uçsak ama
*****
Bugün olmaz kim bilir belki yarın
Çizerler defterin olsun kalın
Zaman gömer herkesi, her bir adı
Hayat bize alt dedi amma
Boşver oğlum da biz bugün üst yazalım
HASAT ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı bugün 10 Şubat 2022 Perşembe günü çıkmıştır. Çok kısa süre içerisinde 350 bin izlenme ve 42 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
Söz : Eypio - Sertan Güçlü
Müzik : Eypio - Sertan Güçlü
Aranje : Mustafa Ceceli
Mix - Mastering : Koray Püskül
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