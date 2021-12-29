Hasankeyf'te butik otele dönüştürülen mağara turizme kazandırılıyor

BATMAN (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesi Üçyol köyünde butik otele dönüştürülen mağaranın turizme kazandırılacağı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kaymakam Şenol Öztürk'ün turizm destinasyonu kapsamında önemli bir yatırım olan butik otellere ulaşımın geliştirilerek daha cazip hale getirilmesi amacıyla yapılan yol zemin kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

Yüklenici firmadan çalışmalarla ilgili bilgi alan Öztürk, mağaradan dönüştürülen otelin yakın zamanda turizme kazandırılacağını belirtti.

AA / Muhyeddin Beyca - Son Dakika Haberleri

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