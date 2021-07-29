Hasankeyf Kaymakamlığı Kovid-19 aşısı yaptıran gençlere kura ile tablet verecek
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Hasankeyf Kaymakamlığı Kovid-19 aşısı yaptıran gençlere kura ile tablet verecek

Hasankeyf Kaymakamlığı Kovid-19 aşısı yaptıran gençlere kura ile tablet verecek
Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca - Haberler | Güncel

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında düşük seviyede olan aşılama oranının artırılması için aşı yaptıranlar arasında kura ile belirlenen gençlere tablet hediye edilecek.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında düşük seviyede olan aşılama oranının artırılması için aşı yaptıranlar arasında kura ile belirlenen gençlere tablet hediye edilecek.

Hasankeyf Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında, gençler arasında aşılama oranının artırılması için 29 Temmuz, 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında ilk doz aşısını yaptıracak olan 18-30 yaş arasındaki 10 gence kura ile tablet hediye edileceği bildirildi.

Belirtilen yaş ve tarih aralığında aşılanan kişilerin herhangi bir ilave başvuru yapmaksızın otomatik olarak çekiliş hakkı kazanacağı ifade edilen açıklamada, aşıların Hasankeyf Devlet Hastanesi'nde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, çekilişe katılacak olanların aile fertlerinden getirdiği her birey için ilave çekiliş hakkı kazanacağı aktarılarak, çekilişe katılacak olan kişilerin Hasankeyf ilçesinde ikamet ediyor olması şartı bulunduğu, çekilişin 24 Ağustos'ta Hasankeyf Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca

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