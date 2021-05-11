Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, tavukçuluk tesislerinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, tavukçuluk tesislerinde incelemelerde bulundu

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, tavukçuluk tesislerinde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca - Haberler | Güncel

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle oluşturulan yüzde 70 hibe destekli tavukçuluk tesislerinde incelemelerde bulundu.

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle oluşturulan yüzde 70 hibe destekli tavukçuluk tesislerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Öztürk, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığıyla ortaklaşa yürüttükleri Salma (Gezgin) Tavukçuluk Projesi kapsamında ilçeye bağlı İncirli köyünde 2 ve Üçyol köyünde de 1 olmak üzere toplam 3 tesis yaptıklarını belirtti.

Her tesiste 500 toplamda 1500 yumurtacı tavuk bulunduğunu kaydeden Öztürk, "Amacımız 3 tesiste günlük en az bin yumurta elde etmek. Tesislerimizin hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum." dedi.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Zeki Kaplan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy, yüklenici firma ve hak sahipleri de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca

Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın kurduğu 'ikna ekibi' sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'i aşılandı
Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın kurduğu 'ikna ekibi' sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'i aşılandı
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Yılmaz Vural Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, tavukçuluk tesislerinde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:09:33. #1.15#

title