Hasan Mezarcı'nın "dünyası": Allah ile görüştüm…
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Hasan Mezarcı'nın "dünyası": Allah ile görüştüm…

Refah Partisi Eski Milletvekili Hasan Mezarcı, "Allah için savaşmayın; Allah için barışın, sevişin!

25.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:46

Eski , "Allah için savaşmayın; Allah için barışın, sevişin!" gibi açıklamalarıyla sosyal medyanın gündeminde. Çünkü Mezarcı bu açıklamaları siyasi kimliğiyle değil Mesih olduğu iddiasıyla yapıyor. Mezarcı'yı, Düzce'nin Aydınpınar Köyü'ndeki evinde ziyaret edip "dünyasına" tanık olduk.



Haber Videosu

: Hasan Mezarcı'nın "dünyası": Allah ile görüştüm…
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