: Hasan Mezarcı'nın "dünyası": Allah ile görüştüm…

25.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:46

Refah Partisi Eski Milletvekili Hasan Mezarcı, "Allah için savaşmayın; Allah için barışın, sevişin!" gibi açıklamalarıyla sosyal medyanın gündeminde. Çünkü Mezarcı bu açıklamaları siyasi kimliğiyle değil Mesih olduğu iddiasıyla yapıyor. Mezarcı'yı, Düzce'nin Aydınpınar Köyü'ndeki evinde ziyaret edip "dünyasına" tanık olduk.

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