Hasan Gözetlik kimdir? Hasan Gözetlik kaç yaşında, nereli?
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Hasan Gözetlik kimdir? Hasan Gözetlik kaç yaşında, nereli?

Hasan Gözetlik kimdir? Hasan Gözetlik kaç yaşında, nereli?
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Sakiler gurubu üyesi Hasan Gözetlik izleyicilerin merak konusu oldu. Başarılı performansı ile dikkatleri çeken Hasan Gözetlik hakkında Hasan Gözetlik kaç yaşında, nereli ve Hasan Gözetlik kimdir gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Başarılı performansı ile müzikseverlerin beğenisini toplayan Hasan Gözetlik hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Hasan Gözetlik kimdir? Hasan Gözetlik kaç yaşında, nereli?

HASAN GÖZETLİK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1991

Kaç yaşında: 31

Hasan Gözetlik 1990 doğumlu Hasan ve 31 yaşındadır. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar bölümünde tamamlayan Hasan Gözetlik esas sazı trombon, trompettir. Ünü sanatçı, Koray Avcı'nın orkestrasında üflemeli çalgılar çalmaktadır.

Hasan Gözetlik, Pinhani'ye ait olan Dünyadan uzak parçasını yeniden, kendi tarzında yorumlayarak dikkatleri çekti.

Sakiler grubundaHasan Gözetlik ile birlikte Yücel Girgin ve Serkan Balkan yer almaktadır.

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