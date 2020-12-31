Hasan Can Polat kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hasan Can Polat hayatı ve biyografisi nedir?

Hasan Can Polat kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hasan Can Polat hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HASAN CAN POLAT KİMDİR?

Hasan Canpolat 1963 yılında Ankara, Türkiye'de doğan, Türk bürokrattır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Doktora yaptı. 2012 yılında Doçent unvanını almıştır.

Çatalzeytin, Mesudiye, Sivrice Kaymakamlıkları, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü, Mülkiye Başmüfettişliği, İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi Başkanlığı ve Sivas Valiliği yaptı. 25 Eylül 2006 tarihinde Denizli Valisi olarak atanmış, 27 Nisan 2008 tarihinde de merkez valisi olmuştur. Ayrıca 2008 yılından bu yana İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevini ve 2011 yılında seçimler süresince müsteşar olarak görev yapmıştır. Yerel yönetimler, kamu yönetimi reformları, stratejik yönetim, küreselleşme konularında yayınlanan çok sayıda eserlerde editörlük ve yazarlık yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.