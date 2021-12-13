Biletler bir günde tükendi! Hasan Can Kaya'nın hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu - Haberler Magazin
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Biletler bir günde tükendi! Hasan Can Kaya'nın hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Magazin

Anadolu turnesine devam eden Hasan Can Kaya'nın son durağı Denizli oldu. Kaya'nın binlerce hayranı, gösterinin gerçekleşeceği salonda metrelerce kuyruk oluşturdu.

YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, turnesine devam ediyor.

10 GÜNDE 20.000 İZLEYİCİ

Son durağı Denizli'de binlerce hayranı gösterisini izlemek için saatlerce sıra bekledi. 10 günde 20.000'e yakın seveniyle buluşan Hasan Can Kaya "Güldükçe çoğalıyoruz" mottosuyla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Hasan Can Kaya'ya gülmek için saatlerce sıra beklediler

"DENİZLİ HALKINA SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Hayranlarının yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan Kaya, Instagram'da yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: "Yalnız iyi güldük:) 24 saatte biletleri tüketen Denizli halkına sonsuz teşekkürler."

Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

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Yorumlar (2)
Osman Tuna :Yayının içeriği gereği ile uygun görülmüyor ama daha uygunsuz yayınlar var. Eskiden youtube üzerinde olduğunda herkes tarafından erişebilir durumdaydı. Şimdi ise farklı bir platformda ve ücretli erişim var. Başka ortamlardan da erişim vardır illaki ama bilinçli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Fazla tepki gösterildi bence. Daha önemli şeylere kafa yormalı bazı kesim.. Ekonomi gibi.. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
Ahmet AKGÜL:utanç kuyruğu, bu millete ekonomik kriz müstehak. hani para yoktu. bu kuyruk nedir. Cevap Yaz 15 20 Yayından Kaldır
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