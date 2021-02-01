Harry Potter ve Melez Prens filmi oyuncuları kim? Harry Potter ve Melez Prens konusu, oyuncuları ve Harry Potter ve Melez Prens özeti!

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HARRY POTTER VE MELEZ PRENSFİLMİ KONUSU NEDİR?

Voldemort Muggle ve büyücüler dünyası üzerindeki baskısını arttırmaktadır ve Hogwarts artık eskiden olduğu kadar güvenli bir yer değildir. Harry'nin okul binasında bile tehlikeler olabilceği konusunda şüpheleri vardır. Diğer taraftan Dumbledore onu hızla yaklaştığını çok iyi bildiği son mücadelesi için hazırlamakla daha ilgilidir. Birlikte Voldemort'un savunmalarını açığa çıkarmak için uğraşırlar. Bu arada Hogwarts'taki öğrenciler gençlik hormonlarının etkisi altındadır. Romantizmin çiçek açtığı okulun havasında aşk vardır.

HARRY POTTER VE MELEZ PRENSFİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: David Yates

Oyuncular:Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Griffiths, Julie Walters

Tür: Fantastik, Macera

Yapım Yılı: 2008

Vizyon Tarihi: 15 Temmuz 2009 Çarşamba

Senaryo: J.K. Rowling