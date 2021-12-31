Kanal D'nin sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler, yılbaşı özel programıyla izleyici karşısında. Müziğin, eğlencenin ve sohbetin zirve yaptığı program büyük beğeni topladı. O Ses Türkiye yılbaşı özel konuklarından Harem grubu performansıyla ilgi gördü. Vatandaşlar Harem grubunu araştırmaya başladı. Peki Harem grubu üyeleri kimler? Şarkılar Bizi Söyler Harem grubu üyeleri kimler? detaylar haberimizde.

HAREM GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

Harem grubu üyeleri değerli virtüoz sanatçılar Yaşar Akpençe, Kemal Taşpınarlı, Tarık El Zübeyr ve Bünyamin Olguncan'dan oluşuyor.

HAREM GRUBU ŞARKILARI

Harem I – Rhythm Colour

Harem II – Time of Rhythm

Harem III

Harem – Rhythm Of Anatolia

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