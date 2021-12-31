Harem grubu üyeleri kimler? Şarkılar Bizi Söyler Harem grubu üyeleri kimler?
Kanal D'nin sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler, yılbaşı özel programında birbirinden ünlü konuklarla ekranlarda. En çok merak edilen Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konuklarından olan Harem grubu merak ediliyor. Peki Harem grubu üyeleri kimler? Şarkılar Bizi Söyler Harem grubu üyeleri kimler?
Kanal D'nin sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler, yılbaşı özel programıyla izleyici karşısında. Müziğin, eğlencenin ve sohbetin zirve yaptığı program büyük beğeni topladı. O Ses Türkiye yılbaşı özel konuklarından Harem grubu performansıyla ilgi gördü. Vatandaşlar Harem grubunu araştırmaya başladı. Peki Harem grubu üyeleri kimler? Şarkılar Bizi Söyler Harem grubu üyeleri kimler? detaylar haberimizde.
HAREM GRUBU ÜYELERİ KİMLER?
Harem grubu üyeleri değerli virtüoz sanatçılar Yaşar Akpençe, Kemal Taşpınarlı, Tarık El Zübeyr ve Bünyamin Olguncan'dan oluşuyor.
HAREM GRUBU ŞARKILARI
Harem I – Rhythm Colour
Harem II – Time of Rhythm
Harem III
Harem – Rhythm Of Anatolia
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